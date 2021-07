Malore alla Borletti: 53enne in ospedale

Il caldo non ha certo aiutato la situazione. Alle 10.37 di mercoledì 14 luglio 2021 dall’impianto lavorativo della Magenti Marelli (Borletti) è partita la chiamata al 118 per una donna di 53 anni. Un malore.

Sul luogo di lavoro, al confine tra Corbetta e Santo Stefano Ticino, sono giunti i soccorritori della Croce Bianca di Magenta che hanno stabilizzato la signora sul posto per poi trasferirla all’ospedale di Magenta. Le sue condizioni non sono per fortuna gravi.