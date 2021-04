Ilaria Maria Preti – Presentazione

Eccomi, sono Ilaria Maria Preti. Sono nata a Milano, alla clinica Mangiagalli (abitavamo in via Tortona), il 28 maggio del 1963. Sono iscritta all’albo dei giornalisti di Milano e attualmente sono il direttore responsabile di Co notizie News ZOOM. Mi sono diplomata nel 1983 come perito tecnico per il Turismo, divenendo poi nel 1986 direttore tecnico di agenzia turistica con abilitazione di regione Lombardia. Ho iniziato prestissimo a lavorare nella comunicazione. Agli albori ( quasi al tempo dei dinosauri) delle televisioni private, dal 1977, ad appena 15 anni, fino ai primi anni 80 ho presentato e partecipato a diversi format televisivi trasmessi in diretta dalla Televisione Commerciale Italiana TVCI canale 44. Appassionata di teatro, nel tempo ho fatto parte anche di alcune compagnie teatrali amatoriali, molto amatoriali…

Dopo il matrimonio e la nascita dei miei figli, (2, Matteo Ferdinando ora 33enne e Sofia Celeste, 31 anni) ho lavorato come impiegata nell’azienda di famiglia, collaborando contemporaneamente con diverse testate giornalistiche e portali internet, diventando una esperta webmaster prima e poi Web editor & Seo specialist. Sin dai primi anni 2000, agli albori della digitalizzazione giornalistica in Italia, ho collaborato a diversi progetti editoriali online, attività che faccio ancora. Nel 2000 sono entrata nello staff di Radio Padania libera, come speaker nelle dirette, occupandomi di temi sociali, volontariato, associazionismo e cronaca sempre diretta ai temi che mi erano affidati. La collaborazione si è chiusa con il primo gennaio 2020.

Per tre anni, dal 2016 al 2018, sono stata coordinatrice per la redazione del quotidiano online di cronaca Zoom Milano e collaboratrice di alcune testate cartacee e online dello stesso editore (Donna &, Bimbi in forma, l’immobiliare, I-campus, Progetto Sposi…).

Poi, a giugno del 2020, è arrivata la registrazione e la direzione del nostro nuovo quotidiano. Ecco un elenco dei miei articoli su Co Notizie News Zoom

