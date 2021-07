Corso di Porta Ticinese. Picchiato e abbandonato per strada

Nella notte fra mercoledì 14 e giovedì 15 luglio , poco dopo la 1.30 , un uomo di 44 anni è stato trovato per strada, in corso di Porta Ticinese, non lontano dall’incrocio con piazza 24 maggio. Era gravemente ferito alla testa, forse da delle bottigliate, o oggetti taglienti.. Ne ha dato notizia Areu, l’agenzia emergenza urgenza di regione Lombardia.

Per soccorrerlo il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza dell’ Intervol di Milano e un’unità di rianimazione mobile. La situazione è apparsa grave e i soccorritori hanno portato il 44enne , in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale più vicino.

Nella zona di Porta Ticinese in cui è stato trovato il 44enne non c’era nessuno,. Quindi le indagini sull’incidente avverranno con la ricerca e l’ascolto di testimoni dei fatti e soprattutto con l’ascolto della vittima, se sarà possibile.