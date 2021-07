Sedriano: 2 sere per le novità del servizio di igiene ambientale ASM

Riceviamo e pubblichiamo

ASM e l’amministrazione comunale di Sedriano organizzano due incontri pubblici per presentare ai cittadini le novità del servizio di igiene ambientale, che a partire dal mese di agosto 2021 sarà gestito dall’Azienda Partecipata.

Il primo appuntamento è per mercoledì 21 luglio, alle ore 21, in piazza del Seminatore; si replica giovedì 22 luglio, sempre alle 21, nel parcheggio della Roveda, in via SanMassimo. Nel corso delle serate, saranno presentate tutte le novità del servizio, che entreranno in vigore da lunedì 2 agosto. In particolare, vanno ricordate:

Pulizia del centro cittadino con un mezzo aspiratutto di nuova generazione, silenzioso ed ecosostenibile. Cambio del giorno di raccoltaporta a porta del verde nella zona B, che sarà effettuata il venerdì. Nuovi orari di apertura della piattaforma ecologica. Nuova appRiciclario, scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store.