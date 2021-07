Pronta la “nuova” area cani. Marcallo

Verrà ufficialmente inaugurata alle 11.30 di sabato 17 luglio 2021 l’area cani di via per il cimitero, con accesso diretto anche da parco Ghiotti.

L’area è stata riqualificata ed è già fruibile. Il muretto è stato tuttavia scrostato e ritinteggiato. La fontanella interna è stata dotata di una specie di cordolo per limitare la fuoriuscita di acqua, che viene altresì raccolta da una bacinella.

Rifatto anche il perimetro con una nuova rete metallica fissata da pali in cemento. Non più dunque falle nella rete che in passato minavano la sicurezza degli amici a quattro zampe .

L’area è stata infine dotata di luce e il verde pubblico è stato oggetto di restyling.