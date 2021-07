Progetto Sicurezza Milano Metropolitana: nuovi interventi sulle piazzole di sosta per la messa in sicurezza. Ecco i Comuni interessati

Nel corso delle prossime settimane proseguiranno gli interventi di messa in sicurezza delle piazzole di sosta nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana è stato presentato lo scorso dicembre ed è uno dei più grandi progetti integrati di Smart City d’Europa per la riduzione dell’incidentalità grazie all’applicazione di innovative tecnologie che consentono un monitoraggio intelligente delle aree di competenza.

La sicurezza stradale passa anche attraverso una bonifica di tutte quelle aree periferiche rispetto alle arterie del traffico che spesso sono caratterizzate da abusi come ad esempio l’abbandono dei rifiuti. E’ in un’ottica di prevenzione che si inserisce il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana.

In particolare, sono interessati i comuni di Pioltello, Vignate, Cassina de’ Pecchi e Melzo sulla S.P. 103 Nuova Cassanese, e sulla S.P. 14 Rivoltana sono coinvolti i comuni di Pioltello, Rodano, Settala e Truccazzano. Gli interventi di messa in sicurezza delle piazzole di sosta arrivano ad integrazione di quanto già effettuato nel corso degli scorsi mesi.

7 sono situati sulla S.P. 14 Rivoltana nei comuni di Pioltello, Rodano, Settala e Truccazzano ;

; 14 sulla S.P. 103 Nuova Cassanese: di cui 4 già installati nei comuni di Vignate, Melzo e Cassina de’ Pecchi.

Queste installazioni si aggiungono alle 18 già attive sul territorio, per arrivare ad un totale di 55 piazzole video controllate entro la fine dell’anno.

Vediamo in dettaglio quali sono le piazzole di sosta sulla S.P. 103 Nuova Cassanese che riguardano i comuni di Pioltello, Vignate e Cassina de’ Pecchi.

Direzione Vignate:

S.P. 103 Nuova Cassanese km 5+065 dopo la rotonda all’inizio di Pioltello (di fronte a Iperceramica);

S.P. 103 Nuova Cassanese km 6+780 prima del rettilineo alla fine di Pioltello (altezza Mc Donald’s e Roadhouse Restaurant). Direzione Milano:

S.P. 103 Nuova Cassanese km 5+045 prima della rotonda alla fine di Pioltello (dall’altra parte della strada di Iperceramica);

S.P. 103 Nuova Cassanese km 6+830 dopo il rettilineo all’inizio di Pioltello (altezza Mc Donald’s e Roadhouse Restaurant);

S.P. 103 Nuova Cassanese km 8+405 nel rettilineo prima di Pioltello (500 m dopo l’entrata di Vignate);

S.P. 103 Nuova Cassanese km 8+820 nel rettilineo prima di Pioltello (subito dopo l’entrata di Vignate);

S.P. 103 Nuova Cassanese km 9+706 subito prima dell’uscita di Vignate – via Galileo (altezza di Toscano L’arredo bagno);

S.P. 103 Nuova Cassanese km 11+420 tra l’ingresso di Melzo e l’uscita all’inizio di Vignate;

S.P. 103 Nuova Cassanese km 11+900 subito dopo l’ingresso di Melzo. Direzione Melzo:

S.P. 103 Nuova Cassanese km 8+107 nel rettilineo dopo Pioltello (500 m prima dell’uscita Vignate);

S.P. 103 Nuova Cassanese km 8+670 nel rettilineo dopo Pioltello (subito dopo l’uscita Vignate).

Sulla S.P. 14 Rivoltana sono coinvolti i comuni di Pioltello, Rodano, Settala e Truccazzano.

Direzione Liscate:

S.P. 14 Rivoltana km 4+552 dopo l’ingresso di Malaspina;

S.P. 14 Rivoltana km 7+360 subito dopo l’ingresso di Pioltello;

S.P. 14 Rivoltana km 5+925 a 800 m dopo l’uscita di Pioltello;

S.P. 14 Rivoltana km 8+315 sul rettilineo prima dell’uscita di Cascina San Pedrino.

Direzione Milano:

S.P. 14 Rivoltana km 7+100 subito prima dell’uscita Pioltello.

Direzione Pobbiano:

S.P. 14 Rivoltana km 8+315 prima dell’incrocio con ex Strada Provinciale 161.

Direzione Truccazzano:

S.P. 14 Rivoltana km 18+230 passato il Fiume Adda.

Ogni piazzola è monitorata in maniera “intelligente” da videocamere in funzione 24 ore su 24. Grazie a un sistema integrato infatti le videocamere si attivano in presenza di movimenti, registrando i dati e fornendo direttamente alla autorità competenti i video degli abusi. Sempre in ottica di tutela dei cittadini, Città Metropolitana di Milano prevede l’installazione di 10 dispositivi per la salvaguardia dei pedoni: sistemi di videosorveglianza che grazie a telecamere a 360° e fotocellule garantiscono la sicurezza dei pedoni. Lo scorso giugno è stato attivato un dispositivo per il controllo della sicurezza pedonale situato sulla S.P.

227 Cisliano – Vittuone nel territorio del comune di Vittuone.

La sicurezza stradale diventa il cardine attorno a cui si snodano gli interventi messi in agenda da Città Metropolitana di Milano nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana (piano pluriennale di interventi sviluppato insieme a Safety21 e Municipia).

“Con queste installazioni – commenta la vicesindaca metropolitana Arianna Censi – vogliamo non solo aumentare i controlli di sicurezza e combattere il degrado, ma anche dare un segnale ai cittadini e alle comunità metropolitane: la Città metropolitana, come promesso, continua il suo impegno per la sicurezza stradale e la tutela del territorio e dell’ambiente. I primi riscontri in tal senso sono positivi, ove nei mesi scorsi sono state utilizzate nuove tecnologie, come l’installazione di dispositivi di videosorveglianza, abbiamo riscontrato una drastica riduzione dell’abbandono dei rifiuti e delle infrazioni del codice della strada”.

Tutte le installazioni compongono una rete di dispositivi smart che dialogano e interagiscono con l’ecosistema Titan®, la piattaforma proprietaria di Safety21 certificata AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) in dotazione alla Polizia Locale, la quale riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico. La piattaforma gestisce in cloud più sistemi di rilevazione contemporaneamente, per raccogliere, archiviare e rendere fruibile il flusso di dati che consente di programmare interventi per migliorare sia il territorio che l’ambiente.

Queste installazioni contribuiranno a rendere ancora più sicure le strade gestite da Città Metropolitana, grazie a una capillare presenza di dispositivi smart.

Per maggiori dettagli in merito a tutte le installazioni dei dispositivi e per tutti gli aggiornamenti sui futuri interventi: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it.