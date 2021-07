Policlinico. Accoltellato un chirurgo in ambulatorio

Milano. Poco prima delle 13:40 circa di oggi un uomo di 76 anni aggredito un medico chirurgo dell’ospedale Policlinico e lo ha colpito con una coltellata alla coscia destra, lesionandogli l’arteria femorale. Il medico è stato subito soccorso e portato in codice rosso in sala operatoria. Al momento non è in pericolo di vita. Il 76enne è stato arrestato. E’ accusato di tentato omicidio.

Il 76enne, che ha precedenti per minaccia e ingiuria, si trovava in uno dei corridoi degli ambulatori. Doveva effettuare una visita vascolare e non aveva la prenotazione. È stato colto da un raptus di rabbia, ha estratto Il coltello e colpito un medico chirurgo 65enne, appartenente al personale dell’ospedale.

Sul posto si sono recati i carabinieri appartenetti alla stazione di San Donato Milanese che dopo il primo accertamento hanno preso in consegna il 76enne, dopo avergli sequestrato n coltello da cucina con una lama lunga circa 20 cm.