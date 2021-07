Italia Inghilterra. Pazzi di Pallone

Per tutta la sera, dall’inizio della partita Inghilterra Italia, anche le mosche volavano senza far rumore. Il silenzio aveva parlava. Al pareggio dell’Italia, si sono sentiti dei flebili gemiti uscire dalle finestre aperte. Poi è nuovamente calato il silenzio. Tutti attendevano i rigori. Tutti sapevano che sarebbe diventata una questione di fortuna.

L’Inghilterra aveva schierato una squadra ad alta difensiva. L’Italia non voleva perdere. I rigori erano la soluzione migliore, per tutti. Partita lunga, tanta stanchezza, anche per i tifosi. Domani è lunedì non si può tirare troppo in lungo con i festeggiamenti. E’ un po’ triste sentire il clacson di un’unica auto che sta passando. E come se volesse festeggiare da solo.

La vittoria è infatti arrivata con i rigori, e prima delle 2 del mattino nei paesi dell’Hinterland la baldoria è fortunatamente già finita. Io sono a casa, quindi vedo ciò che c’è sui social. Quella che sta scoppiando è Milano. Gente sui tetti dei tram e in piazza del Duomo dove non c’erano maxischermi, ma dove si è riversata una massa di gente che voleva festeggiare. E scattato il piano di emergenza e la fermata della metropolitana Duomo è stata chiusa con al momento del tiro dell’ultimo rigore dell’Inghilterra, quello sbagliato. o quello giusto.

Piazza San Babila

In zona ci sono diverse ambulanze con i loro equipaggi pronti a soccorrere chi si fa saltar via una mano usando male i mortaretti. Chiusa anche la galleria Vittorio Emanuele, per evitare che la gente converga da piazza della Scala piazza del Duomo già gremita all’inverosimile

Già un paio di persone, giovani sui vent’anni, hanno dovuto essere soccorsi. Non si sa ancora nulla di quanto successo, ma sono stati portati all’pronto soccorso del Policlinico uno in codice giallo e un’altro in codice verde. Nello stesso momento in via Dante un uomo di 52 anni è aggredito e finisce in ospedale, anche lui in codice verde, al Fatebenefrrateli. Intervengono anche i carabinieri.

Un po’ più misterioso è quanto successo al castello Sforzesco, dove a farsi male è un ragazzino di 14 anni. L’agenzia Areu lo indica come un imprecisato fatto violento, ma dice anche che sono intervenuti i carabinieri e che il ragazzino è stato trasportato in codice verde alla clinica pediatrica De Marchi. Sapremo meglio domani mattina