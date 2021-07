Bomba carta fra la folla in piazza del Duomo, a fine partita. 12 feriti. Notizia in aggiornamento)

Erano passata da pochi minuti la mezzanotte, ieri sera, quando qualcuno ha fatto esplodere una bomba carta durante i festeggiamenti per la partita Inghilterra Italia, In piazza del Duomo, davanti all’entrata di palazzo reale. Sfiorata la strage.

Avevamo dato la notizia ieri sera, senza ancora sapere esattamente cosa era successo. In piazza del Duomo stava succedendo qualcosa di terribile. Fra gli scoppi dei petardi e dei fuochi d’artificio amatoriale, qualcuno aveva fato esplodere qualcosa di più. Un botto più forte e 12 persone sono rimaste a terraferite, 2 in modo grave. Si tratta di M.P. un giovane ragazzo di 22 anni, che ha una ferita penetrante al torace. E’ stato immediatamente soccorso e portato all’ospedale Fatebenefratelli, in codice rosso. L’altro ferito grave è M.F. 21 anni, Ha una ferita penetrante all’addome. Ora si trova all’ospedale policlinico, dove è stato portato in codice rosso.

Gli altri feriti hanno contusioni e ferite lacero contuse agli arti e sono 4 ragazze di 19, 20 23 e 24 anni, e 6 ragazzi di 19, 20, 21, 22 24 e 25 anni. Siamo in attesa di avere altri particolari di quello che a prima vista si può configurare verosimilmente come un attentato fra la folla. Una visione migliore dei fatti e l’individuazione dei responsabili sarà abbastanza agevole. Rispetto agli anni passati ci sono le telecamere e alcune web cam, che ieri puntavano in modo preciso piazza del Duomo.