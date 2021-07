Una vita salvata dal miracolo compiuto dai soccorritori di Ata Soccorso. Abbiategrasso

Un malore ha fatto rischiare la vita a una donna di 41 anni ieri pomeriggio ad Abbiategrasso. L’intervento del personale d una ambulanza dell’Ata Soccorso le salva la vita.

E’ stata una di quelle situazioni in cui si teme di non farcela. All’arrivo dei soccorritori dell’Ata Soccorso, la donna stava molto male. Il cuore ha smesso di battere, e i soccorritori hanno iniziato la ventilazione e il massaggio cardiaco prima a mano poi subito con il defibrillatore, strappandola letteralmente alla morte. All’arrivo dell’automedica da Vigevano le sono poi stati somministrati i medicinali che ne hanno stabilizzato al situazione. Poi l’equipaggio dell’ambulanza ha trasportato la donna , in codice rosso, al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano.

E’ un vero miracolo quando si riesce in queste difficili operazioni, e si fa tornare la vita in chi sembrava destinato a perderla. Un miracolo che però non è avvenuto da solo, ma che è passato attraverso le mani abili e la preparazione dei soccorritori.