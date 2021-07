Intitolata a Giorgio Illuminoso la nuova compgnia dei carabinieri di Pioltello

Sabato 10 luglio a Pioltello, in via Francesca Morvillo 10, alle 9.30 il Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Teo LUZI, inaugureranno la nuova Compagnia dei Carabinieri, che da Cassano d’Adda si trasferisce a Pioltello.

La nuova Compagnia è dedicata al Brigadiere Giorgio Illuminoso, medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria. Il militare ha perso la vita il 26gennaio 2009, mentre eseguiva unposto di blocco, insieme ad un altro militare, in una zona ad alto rischio di Origgio, in provincia di Varese, dove risiedevano numerosi delinquenti, vicino ad un boschetto in cui si spacciava dorga. C’era appena stata una rapina in un negozio e i due militari avevano individuato un’auto sospetta, che uciva dal boschetto e le avevano intimato l’alt, per il controllo dei documenti. Il conducente dell’auto però, invece di fermarsi investi il militare che riporto delle lesioni gravissime, per poi morire 10 giorni dopo.

I Carabinieri della compagnia di Varese individuarono velocemente il responsabile, grazie alle telecamere di video sorveglianza. Era un giovane tossicodipendente. Fu condannato a 12 anni di reclusione. Per la morte del militare avvenuta come conseguenza di un altro reato, e 3 per omissione di soccorso, perchè fuggì dal luogo dell’incidente. La condanna dell’investitore si conclude quest’anno.

Alla cerimonia parteciperà anche al sorella di Giorgio Illuminoso. SI inizierà con lo schieramento dei reparti e gli Onori al ministro, accompagnati dalla fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Proseguirà con il dono della bandiera. Infine sarà scoperta la targa commemorativa con il tradizionale taglio del nastro per l’inaugurazione della nuova caserma della compagnia.