Coinvolto bimbo di 9 anni in un incidente, investito un pedone, cadute e malori. Sabato nero a Rozzano

Quello che sta per concludersi è stato un sabato nero a Rozzano: un incidente auto-moto con il coinvolgimento di un bambino di 9 anni, cadute a suolo, malore e 1 investimento pedone. Tutto nella giornata di sabato 10 luglio 2021.

L’ultimo evento è successo alle 19.48 in via Stromboli 1 (Valleombrosa). Un incidente stradale tra un’auto e una moto ha coinvolto un centauro di 20 anni, che pare avere avuto la peggio, nonché una donna di 31 anni e un bambino di 9 anni.

A Quinto de Stampi, in via Curiel 2 a Rozzano, si è verificato un investimento pedone. Coinvolti due ragazzini di 14 anni. Uno di loro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Rozzano.

Alle 17.41, sempre in via Curiel, la caduta a suolo di una donna di 76 anni che è stata trasportata all’ospedale di Rozzano e poco prima si è verificato un malore di una 53enne trasferita in codice giallo all’ospedale di Rozzano.

Alle 10.02, in via Cabrini San Francesca, un 89enne è caduto a terra e trasferito all’ospedale di Rozzano.