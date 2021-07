Zamperitivo pro ospiti cagnoloni G3A. A Boffalora

Happy hour (costo 10 euro) e partitona finale degli europei di calcio 2021, con schermo esterno. L’appuntamento è per domenica 11 luglio al The King II di via Dante 35, Boffalora sopra Ticino.

Il ricavato andrà a favore degli ospiti a 4 zampe della struttura gestita dal G3A e che dà una casa, una vita dignitosa e tanto amore ai cani che non hanno padrone e che cercano casa.

Prenotazioni al 338.4830787. Si può rimanere in contatto con il G3A anche attraverso la pagina Facebook dell’associazione e Instagram.