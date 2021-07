Elisoccorso a Cusago per un operaio caduto da un tetto

Questa mattina, poco prima delle 11 in via Baggio a Cusago è successo un grave incidente. Un uomo di 55 anni che stava effettuando la pulizia di una grondaia di una casa è caduto dal tetto, da un’altezza di circa 3 metri.

3 metri sono sufficienti per causare gravi danni nel caso di caduta. Chiamato il Nue 112 , la centrale operativa ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Trezzano Sul Naviglio. Data la situazione grave è stato inviato anche un elicottero del 118. Attualmente è in missione, in codice rosso, e non si sa ancora in che ospedale lo invieranno.

Sul posto, per i rilievi e per governare la viabilità della zona, ci sono gli agenti della polizia locale di Cusago. L’ambulanza ha portato il ferito dal punto dell’incidente al punto di atterraggio dell’elicottero. Ora si trova in volo. fra poco sarà comunicato il nome dell’ospedale di destinazione