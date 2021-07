Tutti i danni della bomba d’acqua, da Trecate a Sedriano con Vittuone, Magenta e Corbetta

Quella del tardo pomeriggio di mercoledì 7 giugno 2021 è stata una vera bomba d’acqua che ha colpito duramente l’asse della ex strada statale 11: da Trecate (Novarese) fino a Sedriano (Magentino), toccando anche Magenta e Corbetta. I danni maggiori a Trecate e a Sedriano dove il turbinio del vento si è trasformato in tromba d’aria. Ingenti danni anche a Novara.

Trecate

Trecate, via Cesare Battisti

A Trecate il forte vento ha scoperchiato diversi tetti e la tromba d’aria si è accanita soprattutto in zona Battisti dove interi tetti sono stati spazzati via assieme a cornicioni e lamiere. I detriti sono caduti a terra schiantandosi su auto e mezzi in sosta. Le lamiere taglienti hanno falciato ciò che incontravano nella loro caduta. Fortunatamente non si registrano al momento feriti, anche perché la furia della bufera si è scatenata quando già la maggior parte delle persone si era messa al riparo.

Diversi anche gli alberi spezzati e abbattuti. Tra le zone colpite il sottopassaggio e quella del campo sportivo, sulla strada di San Cassiano. Completamente allagato alche “Il Gigante” dove l’acqua ha invaso i pavimenti del centro commerciale e sgorgava da tombini e grate.

E’ andata decisamente peggio al “Penny Market” che si trova dopo Trecate, sulla strada per Novara. Il tetto si è staccato dallo stabile e i Vigili del Fuoco hanno agito per ore per mettere in sicurezza il capannone. Torrion Quartara, a Novara, è stato altrettanto devastato dalla furia di vento e acqua.

Penny Market, direzione Novara

Sedriano

La grandine e la tromba d’aria per Sedriano hanno devastato la città, a partire dal tetto di via IV Novembre che è stato anche in questo caso spazzato via. La strada è stata chiusa e per bonificare e mettere in sicurezza l’area hanno agito diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Calcinacci e lamiere taglienti si sono abbattute a terra falciando ciò che incontravano. Ingenti i danni alle cose.

Sedriano, via IV Novembre

Muretti crollati e alberi spezzati, martoriati, sradicati a partire dalla piazza e fino alla periferia. Anche l'area della tensostruttura non è stata risparmiata e il forte vento a fatto cadere le transenne dell'area feste. Innumerevoli sono state le case e i garage allagati, compresi i negozi.

Si sono altresì allagate diverse zone della città tra cui via Turati, angolo via Carducci. I mezzi di soccorso hanno fatto la parte del leone anche se, data la portata dell’evento e i numerosissimi danni provocati ovunque, gli interventi sono stati spalmati nelle ore immediatamente successive al disastro.

Sedriano via Turati angolo via Carducci

Vittuone e problemi ai treni

Anche a Vittuone giù alberi al cimitero e non solo lì, con cancellate abbattute e danni vari. I treni provenienti da Milano e in fermata a Vittuone, Santo Stefano Ticino e Magenta hanno registrato ritardi dovuti a problemi tecnici.

Corbetta e Magenta

A Corbetta e a Magenta a dare problemi è stata soprattutto la grandine caduta copiosamente e con chicchi delle dimensioni variabili, paragonabili comunque a noci e nocciole. A Pontenuovo di Magenta, attorno alle 19.30, un albero si è abbattuto su un’auto in sosta (per fortuna senza nessuno a bordo).

Pontenuovo di Magenta, albero su auto

Le immagini provengono in parte da facebook e in parte dai nostri lettori che ci hanno inviato la loro testimonianza visiva e per questo li ringraziamo.