Maxi sequestro per mafia a Vittuone

Vittuone (MI). La Polizia di Stato ha eseguito ieri a Vittuone (MI) un sequestro antimafia nei confronti di O.K., un albanese di 37 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, furti, rapine e truffe. Il sequestro riguarda una villa di pregio, un capannone industriale e dei terreni, per un valore di 2 milioni di euro

La proposta presentata dal Questore di Milano è stata accolta dal locale Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, che lo ha disposto. Quindi gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Milano hanno posto i sigilli ad una villa notevole, intestata alla convivente 36enne di O.K. Anche la donna ha dei precedenti per furto.

Annesso alla villa e anch’esso sottoposto a sequestro c’è un capannone industriale di 520 mq, degli uffici e un terreno ad uso esclusivo. Il valore complessivo di tutti gli immobili è di circa 2 milioni di euro. Altre informazioni su questa operazione della polizia e saranno diffuse nelle prossime ore.