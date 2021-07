Garbagnate, rapina con strappo alla Esselunga. Catturato lo scippatore

Garbagnate Milanese. Lo scorso 23 maggio una donna M.M. ha subito una rapina con strappo nel parcheggio della Esselunga. E’ caduta e si è fatta male. Lo scippatore, V.B. ,19enne della zona, è stato riconosciuto dai Carabinieri della stazione di Garbagnate ( compagnia di Rho) guardando le immagini dello scippo ripreso dalle telecamere dei centro commerciale. E’ stato accusato, e arrestato, per rapina.

Dopo lo scippo la signora è stata soccorsa e portata in ospedale, ma poco dopo un’altra signora ha notato per strada un ragazzo in bicicletta che stava svuotando una borsetta da donna. Mentre la svuotava, gettava per strada le cose che vi erano dentro e che evidentemente considerava inutili. La signora ha capito la situazione e ha chiamato il 112, raccogliendo contemporaneamente gli oggetti gettati.

Nel frattempo i Carabinieri avevano visto le immagini del supermercato e riconosciuto lo scippatore. Si trattava di V.B. 19 anni, italiano, ma che si era già fatto notare in paese per essere finito a far parte del triste mondo dei piccoli consumatori di droga, che poi finiscono per spacciare poche dosi e per percorrere tutta la strada che porta a condurre una vita infelice, quando non conduce, come in questo caso, a fare del male agli altri. Lo sono andati a prendere a casa e lo hanno accusato di rapina.

Spesso lo scippo, il furto con strappo, diventa rapina con strappo

Lo scippo, quello che in gergo tecnico si chiama furto con strappo, ha questa particolarità. E’ molto pericoloso perchè la vittima, spesso scelta fra persone deboli, o indifese, nel tentativo di resistere al furto cadono e si fanno male. In questo caso, se la vittima cade e si fa male o se lo scippatore insiste se la vittima fa resistenza, l’accusa, e la relativa condanna, diventa quella di rapina con strappo, che è comunque la stessa accusa di rapina semplice, e prevede una punizione molto più grave di quella per furto con strappo. Chissà. Forse il passare anche 4 anni in prigione potrebbe essere il bene del 19enne.