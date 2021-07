Si conclude il progetto “Lanterna di Parole LT” che ora copre e riscopre tutta Rho

Rho. “Lanterna di Parole LT” è un progetto eco-sostenibile cominciato con la prima doppia inaugurazione del 5 dicembre 2019 presso il Parco di via Santorre di Santarosa e il Parco Storico in villa Burba a Rho e conclusosi dopo il periodo di emergenza sanitaria con l’istallazione e inaugurazione di tre nuove strutture Lanterna di Parole LT: al parco della Ghisolfa, nell’area verde di via Nazario Sauro e nel parco Pio X a Passirana.

Queste le parole dell’Assessore al Piano Strategico, arredo urbano e Bellezza della Città, Sabina Tavecchia, in occasione della prima inaugurazione del 5 dicembre 2019 “Dopo l’anfiteatro del famoso Architetto Mario Cucinella, arriva a Rho un’altra novità di alto design, che arricchirà i nostri due parchi con una struttura per vivere lo spazio pubblico e aumentare le occasioni d’incontro. Una scelta strategica per aumentare l’attrattività, il prestigio e la visibilità di Rho all’insegna della bellezza e del design, come menzionano le linee approvate nel Piano Strategico, un luogo d’aggregazione per i giovani, per tutti. L’azienda Cagis è quindi partner e sponsor di questo progetto di arredo urbano per la bellezza della nostra città.”

Posizionate le ultime 3 “Lanterna di parole”

Assessore Sabina Tavecchia che rilancia, dopo oltre un anno e mezzo, concludendo il posizionamento delle ultime tre Lanterna di Parola LT “Proprio adesso con la riapertura e la ripartenza, gli spazi pubblici aumentano il proprio valore di aggregazione e nel contempo di sicurezza. Queste strutture, oltre ad arricchire lo spazio pubblico, incrementano le occasioni d’incontro. Una scelta strategica per aumentare l’attrattività, il prestigio e la visibilità di Rho all’insegna della bellezza, del design ma anche della ecosostenibilità per le tecniche e i materiali utilizzati e l’illuminazione con impianto fotovoltaico, come menzionano le linee approvate nel Piano Strategico, un luogo d’aggregazione per i giovani, per tutti.

Nel frattempo le Lanterne sono state già utilizzate come location per 4 mostre organizzate con Arcichedonne e Il Fischio di Casa delle Donne e la maratona di lettura di Oltreiperimetri. Ringrazio per questa preziosa opportunità l’architetto e designer Sabrina Baroncini e l’azienda Cagis, che hanno colto l’importanza strategica di posizionare le Lanterne di Parole LT a Rho, alle porte di Milano, che accoglie MIND, ormai realtà.”

La Lanterna di Parole LT è per tutti e prevede 12 posti oltre a una postazione per disabile. La sua struttura in acciaio con rivestimento di bamboo, si illumina con la luce del sole grazie al suo impianto di illuminazione con fotovoltaico. La versione LT è una elaborazione del progetto originario “Lanterne di parole”, vincitore del primo premio del Concorso Design Verde – Parco delle Lettere di Milano 2017, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, in collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica, Verde e Agricoltura, Forum Cooperazione e Tecnologia, MilanoMakers, Quarto Paesaggio e con il contributo di Fondazione Cariplo.

Il progetto Parco delle Lettere Milano prevedeva la creazione di una costellazione di luoghi attrezzati per attività di lettura, scrittura e incontro, nei giardini delle biblioteche comunali e nei parchi pubblici di Milano.

La designer

Una delle Lanterna di parola

Queste le parole della Designer, l’Architetto Sabrina Baroncini, in occasione della prima doppia inaugurazione ”Sono molto felice che il Comune di Rho abbia deciso di inserire Lanterna di Parole LT all’interno del suo territorio. E’ un progetto al quale sono molto affezionata per le molteplici valenze e significati che porta in sé, il rispetto per la storia e l’ambiente, la capacità di generare cultura, condivisione e inclusione, la possibilità di fare tutto questo stando immersi nella natura.”