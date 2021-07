All’HUB vaccinale Fieramilanocity di Milano continua la mostra fotografica “Milano Nord-Ovest: percorsi d’architettura lungo gli assi strategici del territorio”

Milano. La mostra fotografica “Milano Nord-Ovest: percorsi d’architettura lungo gli assi strategici del territorio” sarà visionabile fino alla fine di luglio presso gli spazi nell’area di attesa post-vaccino dell’HUB vaccinale Fieramilanocity del Policlinico di Milano in viale Scarampo. La mostra fotografica itinerante ideata e curata dall’Assessore al Piano strategico del Comune di Rho, Architetto Sabina Tavecchia, e dall’Architetto Stefano Suriano, inaugurata a Rho in piazza San Vittore giovedì 25 febbraio, ne ha fatta di strada, Rho, piazza Costellazione, villa Scheibler in via Felice Orsini a Milano, sede del Centro Studi PIM, per poi approdare all’HUB vaccinale di viale Scarampo a Milano grazie alla collaborazione di Fondazione Fiera Milano e al Policlinico.

Rho, piazza San Vittore, inaugurazione della Mostra fotografica “Milano Nord-Ovest: percorsi d’architettura lungo gli assi strategici del territorio”

La mostra fotografica è costituita da 24 pannelli, che illustrano una sequenza di opere di architettura moderna e contemporanea da Milano Porta Nuova a Rho lungo il Nord Ovest, il più rilevante asse di trasformazione dell’area metropolitana milanese.

”Ringrazio Fondazione Fiera Milano e in particolare l’architetto Angelo Nespoli, che ci hanno sempre seguito nei nostri progetti, a cui aggiungo anche i ringraziamenti al Centro Vaccinale Policlinico per la disponibilità ad aprire verso la cultura l’area dell’hub vaccinale sempre attenendosi alla misure di prevenzione.” Queste le prima parole dell’Assessore al Piano strategico, Arredo urbano e Bellezza della Città, Turismo e Marketing territoriale, Sabina Tavecchia.

Le parole dell’Assessore Sabina Tavecchia

“Il progetto di questo itinerario arriva da lontano ed è andato via via definendosi fino a intrecciarsi col Piano Strategico della città di Rho, un progetto che vuole traguardare i confini comunali in un’ottica di unione del territorio della Città Metropolitana di Milano mettendone a sistema le eccellenze, un progetto lungo quegli assi del Nord Ovest Milano così ricchi e intrisi di storia, di avvenimenti e di architetture, che ne costellano i percorsi. Una proposta di itinerario che dal cuore della Città di Milano si snoda nella sua Città Metropolitana, fino ad arrivare a Rho.

Milano è la città per eccellenza dell’Architettura Moderna, che vede il suo momento di maggior estro nella ricostruzione del secondo dopoguerra, ma che da qualche anno primeggia anche con esempi di architetture di valore più puntuali ma inedite rispetto ai consueti percorsi.”

Villa Scheibler in via Felice Orsini a Milano

L’architetto Angelo Nespoli della Direzione Tecnica di Fondazione Fiera Milano ha dichiarato: “La mostra fotografica è un’ennesima occasione per riaffermare il legame che unisce la Fiera con il territorio che la ospita. Per oltre 80 anni Fiera ha trovato casa nella zona nord ovest di Milano, e quando nell’83 si è deciso di spostarla nell’immediata cintura cittadina è parso naturale rimanere lungo quell’asse, collocando il nuovo quartiere a Rho.

Grazie alle immagini di Stefano Suriano collocate al Centro Vaccinale del Portello, coloro che transitano nell’area post vaccino possono constatare quanto è cambiata Milano negli ultimi 20 anni, proprio a partire dal trasferimento della Fiera, operazione che ha dato il via alla rinascita architettonica della nostra città. Una rinascita che non si è limitata al territorio milanese ma ha interessato anche le aree limitrofe a Fieramilano, Rho, dove nel corso di questi 20 anni è nato e cresciuto un vero e proprio “Parco delle Architetture”.

L’architetto Stefano Suriano, curatore dell’opuscolo informativo e autore delle fotografie esposte nella mostra fotografica, afferma:

“L’asse del Nord-Ovest, che manifesta il suo ruolo centrale nella definizione di nuove relazioni tra città e territorio, non evidenzia un fenomeno recente ma trova una precisa identità nella storia. Non è un caso che all’interno della città di Milano le due più importanti iniziative di rigenerazione urbana degli ultimi anni, i progetti di Porta Nuova e City Life, indipendentemente dalla qualità delle architetture che concorrono alla loro definizione, si siano attestate rispettivamente sugli assi di Garibaldi-Repubblica e della vecchia Fiera Campionaria. E non è un caso che il Nuovo Polo Fieristico di Milano, EXPO 2015 e ora MIND abbiano trovato in quest’asse una sorta di approdo naturale, divenendo punti nodali per lo sviluppo della città in un’ottica policentrica”.