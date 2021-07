Incidente a Turbigo. 64enne fuori strada

Ieri sera, alle 21.50 un incidente in via Centrale Termica a Turbigo. Un uomo di 64 anni ha perso il controllo dell’auto, è andato fuori strada ed è finito nella scarpata a lato della carreggiata. Dopo il marciapiede, si pre infatti il piano campagna che più molto più in basso rispetto al carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate e dopo aver stabilizzato il ferito lo hanno portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano

Ai soccorsi hanno partecipato anche i Vigili del fuoco di uno dei comandi di zona che fanno riferimento al comando provinciale di Via Messina a Milano. I rilievi dell’incidente sono affidati a loro e ai carabinieri della compagnia di Legnano.