Vince l’Italia e si alza il gomito?

Sarà stato l’entusiasmo nel ritrovarsi al bar dopo mesi e tifare la nazionale di calcio? Il caldo? Beh, sta di fatto che dopo la partita, che si è conclusa nel migliore dei modi per gli Azzurri, nel territorio si sono registrate diverse chiamate al 118 per intossicazioni etiliche: 2 solo a Besate, 1 a Corbetta e un’aggressione ad Abbiategrasso dovuta pare proprio allo stato d’animo delle persone coinvolte.

La chiamata al 118 è così scattata alle 2.46 a Besate in via Matteotti, all’altezza del pub; una seconda, sempre a Besate, è delle 3.37 in via dei Mulini. Poco dopo le 5 del mattino è intervenuta la Croce Bianca di Magenta in via Oberdan, a Corbetta; la chiamata è stata fatta per un 38enne e i soccorritori sono giunti nella zona del complesso commerciale.

Ad Abbiategrasso invece, un 18enne è stato aggredito attorno alle 5 del mattino in corso Pietro 55 (all’altezza della chiesa) ed è stato trasferito all’ospedale Fornaroli di Magenta dopo essere stato soccorso dai sanitari.