La scuola che fa storia. Cassinetta

Riceviamo e pubblichiamo

Amministrazione comunale di Cassinetta di Lugagnano: “Venerdì 9 luglio, ore 21.15, presso il Parco De Andrè, confidando nel bel tempo e nella piacevolezza dello scorrere d’acqua del Naviglio, il Comune di Cassinetta di Lugagnano e l’Autore Ruggero Repossi presentano il libro: ‘La scuola elementare di Cassinetta di Lugagnano dal 1901 al 1950’. Un’antologia di foto e di ricordi, di curiosità e di annotazioni, raccolte da Ruggero Repossi come conchiglie

dalla spiaggia del Tempo.

Le note delle Maestre (de ‘La Maestra’ cassinettese per antonomasia: Evelina Reggiani) fanno da contrappunto ai temi in classe dei bambini, le annotazioni storiche di Repossi cedono il passo ai registri scolastici, il presente prende per mano il passato e gli fa narrare la storia della scuola elementare di Cassinetta in modo malinconico e ironico allo stesso tempo.

Un bellissimo libro, una vivacissima lettura. La storia di un luogo, la Scuola, che non conosce differenze sociali,

ma solo opportunità di crescita; in cui le piccole storie di ogni bambino, mano nella mano le une con le altre,

e in fila per due, concorrono tutte a comporre l’affresco di un piccolo borgo lombardo traboccante di Storia.

La Cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Un consiglio: insieme all’Autan, ricordatevi di portare gli occhiali da lettura, coglieremo insieme l’occasione

di leggere una Storia per raccontarci tante storie”.