Lunga scia di furti ai supermercati. ll Gigante di Lonate colpito 2 volte

Sono settimane che la zona fra Lonate, in provincia di Varese, e Castano Primo, in provincia di Milano, e l’altomilanese, è colpita da furti con spaccata nel pieno della notte. Il supermercato Il Gigante di Lonate ( Va) è stato colpito 2 volte, ma non è il solo supermercato cui, al mattino i dipendenti hanno trovato i vetri rotti da attrezzi da cantiere. Oltre Al Gigante, nelle ultime settimane hanno colpito altri supermercati.

Per sfondare le forti vetrate dei supermercati, I ladri usano martellacci, picconi e spranghe. Poi lasciano gli attrezzi sul posto. Per la prossima volta ne ruberanno degli altri. Il metodo è sempre lo stesso, così come gli oggetti rubati. Agiscono sempre nel mezzo della notte, e i ladri arraffano quello che capita al volo, con una grande preferenza per le bottiglie di alcolici e super alcolici. Per portar via oggetti per poche decine di euro, spaccano tutto e fanno disastri per molte migliaia. Sono diventati una vera piaga.

Generalmente i carabinieri e le altre forze dell’ordine, arrivano sul posto velocemente, ma troppo tardi rispetto al fatto. I furti non sono preparati con cura, sono quasi estemporanei, non si possono anticipare se non per molta fortuna. Se sono fortunati I carabinieri riescono capire da qualche accampamento di rom arrivano i ladri e riescono ad aspettarli al varco quando tornano a casa. Non è comunque facile. I ladri speso si muovo in bicicletta, o su auto rubate e si nascondo nei boschi per bersi quel che hanno rubato. Poi abbandonano la loro sporcizia., facendo altri danni.