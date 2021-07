Accordo fra Protezione civile di regione Lombardia e Trenord per le emergenze e la prevenzione

La Protezione Civile di Regione Lombardia e Trenord hanno sottoscritto una convenzione per la prevenzione e la gestione di criticità ed emergenze. L’accordo, di durata quinquennale, è stato presentato oggi da Marco Piuri Amministratore delegato di Trenord e dai membri della Giunta regionale Claudia Maria Terzi, Assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e Pietro Foroni, Assessore al Territorio e Protezione Civile.

Protezione Civile e Trenord avvieranno le attività necessarie per attivare un supporto reciproco in caso di emergenze, in modo da aumentare l’efficacia della gestione o della prevenzione di criticità. In particolare, Protezione civile tramite la propria rete territoriale offrirà supporto a Trenord in caso di episodi critici significativi dovuti a guasti, incidenti o interruzioni della circolazione per eventi meteo particolarmente intensi.

Per garantire l’efficacia e la tempestività degli interventi, sarà progressivamente implementata tra le rispettive Sale Operative la condivisione di informazioni e di notizie di allerta relativa a rischi naturali che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

Sinergie per la prevenzione

In virtù di questa nuova collaborazione, Trenord metterà a disposizione di Protezione Civile per la gestione di emergenze (es. calamità) ed eventi: mezzi di trasporto, ambienti, staff. L’azienda ferroviaria offrirà supporto anche per attività di previsione e prevenzione, come esercitazioni o comunicazioni di pubblica utilità. La sinergia tra le due realtà si realizzerà infine con attività di formazione ed esercitazioni congiunte in ambito ferroviario e sul territorio.

“La Protezione Civile è per tutti sinonimo di qualità, dedizione e vicinanza. La Protezione Civile c’è sempre quando si presenta un bisogno. I suoi uomini, le decine di professionisti e le centinaia di volontari sono un vanto per la Lombardia e il Paese – ha detto Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord -. E siamo convinti che, anche in ferrovia, nei casi di gravi emergenze, come quelle dovute al maltempo, o di grandi eventi, la loro presenza al nostro fianco sarà garanzia di assoluta qualità e attenzione verso i nostri viaggiatori. Inizia adesso il grande lavoro di reciproca collaborazione: condivideremo informazioni, programmeremo interventi e ci prepareremo ad affrontare insieme e tempestivamente eventuali criticità sulla rete ferroviaria o emergenze dovute ad eventi inattesi o calamitosi. Insieme abbiamo uomini e mezzi per affrontarli”.

Claudia Terzi: “Strutturare una sinergia fra Trenord e Protezione Civile significa mettere in atto tutte le premesse per una gestione il più possibile rapida ed efficiente delle emergenze”

“L’accordo odierno – ha commentato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – rientra a pieno titolo nelle azioni messe in campo per l’efficientamento del servizio. Strutturare una sinergia fra Trenord e Protezione Civile significa mettere in atto tutte le premesse per una gestione il più possibile rapida ed efficiente delle emergenze, che come noto non sono necessariamente imputabili all’azienda che esercisce il servizio: possono dipendere da problemi all’infrastruttura ferroviaria, da calamità naturali, dalle più svariate cause di forza maggiore. Ma è fondamentale, sempre, intervenire tempestivamente per prestare assistenza ai cittadini: l’intesa andrà a migliorare e ottimizzare questo aspetto decisivo”.

Pietro Foroni: “Consentire una misura integrata delle attività di Protezione civile sulla maggior parte della rete ferroviaria regionale”

“Il principale obiettivo della suddetta convenzione è quello di ampliare il perimetro della collaborazione istituzionale con i gestori dell’infrastruttura ferroviaria, consentendo così una misura integrata delle attività di Protezione civile sulla maggior parte della rete ferroviaria regionale – ha illustrato l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni – L’accordo mira a sviluppare modelli condivisi di intervento per la gestione delle emergenze, favorendo l’interazione con gli altri gestori di infrastrutture critiche attraverso l’attivazione delle organizzazioni di volontariato territoriali e un maggior supporto nelle attività di coordinamento operativo: la Protezione civile regionale si impegnerà ad assicurare a Trenord la condivisione di dati e informazioni relativi a eventuali eventi emergenziali.

Esercitazioni congiunte

Tra gli ulteriori interventi predisposti, attenzione viene data alla formazione degli operatori di Regione e Trenord per migliorare l’intervento in caso di necessità e la realizzazione di esercitazioni congiunte per verificare le procedure d’azione. Questa operazione mostra la volontà da parte dell’istituzione regionale di proseguire il percorso di collaborazione nel campo della Protezione civile di Regione e Gruppo Ferrovie, allo scopo di garantire il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio idrogeologico e delle infrastrutture critiche”.