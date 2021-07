La poesia al centro del mondo e a…Cassinetta

Riceviamo e pubblichiamo

Cassinetta di Lugagnano ha partecipato con entusiasmo al progetto: “La poesia al centro del mondo – doniamo versi alla tua città” e ringrazia “Rinascimento poetico” e il poeta Riccardo Magni per il prezioso regalo.

L’iniziativa

Il movimento ‘Rinascimento poetico’ ha offerto al Comune di Cassinetta di Lugagnano una poesia. Nel tentativo di perseguire e divulgare positività e ottimismo, di cui oggi c’è particolare bisogno, Rinascimento poetico sta divulgando poesie in tutta Italia, appoggiandosi a quei Comuni che hanno la sensibilità di dare spazio alla poesia.



«La poesia può salvare il mondo» dice il fondatore di Rinascimento poetico, il poeta Paolo Gambi. Rinascimento poetico è un movimento spontaneo, inclusivo, apartitico. Raduna poeti e poetesse convinti che la poesia possa davvero salvare il mondo, e che ciascuno possa contribuire alla causa con un verso. È presente su tutto il territorio italiano e in alcuni paesi esteri. Il suo scopo è divulgare poesia come strumento di conoscenza e di crescita personale e civile. Oltre a promuovere poesia e poeti online, organizza eventi dal vivo in tutte le regioni italiane.

Poesia

A Cassinetta

Cassinetta che risplendi sulla riva,

si affacciano le ville come stelle

sull’acqua, ora che sfiorati dal sole

restano gli orti e i giardini adorni

d’alberi e statue. Dolce è il sapore

di questa mattina, azzurra, eterna,

antica, mentre il glicine sfiora

la linea dell’acqua e il sole

invade le strade. Si avvicina

oramai a lento passo l’estate

e il borgo è già teatro d’amori, d’artisti

che plasmano sogni, d’una ragazza

che sorride leggendo un libro

sulla sponda carezzata dalle onde.

Sento la luce invadermi il cuore

e dal ponte il mio sguardo si perde

lungo leonardesche correnti,

tra rondini e libellule vaganti

nel cielo alla ricerca di un respiro,

d’un azzurro frammento

di dolcissimo infinito.

Riccardo Magni – Rinascimento Poetico

IL POETA – Riccardo Magni nasce il 10 maggio 1998 a Milano e vive ad Abbiategrasso. Presso il capoluogo lombardo frequenta il Liceo classico Manzoni, diplomandosi a pieni voti. Nel 2020, ottiene la Laurea Triennale presso l’Università degli Studi di Milano con 110 e lode, discutendo una tesi dal titolo Il poeta ellenistico tra Eros e Muse, avendo come relatore il Professor Giuseppe Zanetto. Attualmente, è iscritto al primo anno del corso magistrale di “Filologia, letterature e storia dell’antichità”. Appassionato di letteratura, è inoltre amante della musica e del teatro. Nel giugno

2020 esce il suo primo libro di poesie intitolato Humanitas ed edito dalla Prometheus editrice di Milano, di Damiana Rigamonti. La collana in cui l’opera viene pubblicata è EOS, il cui direttore editoriale è il Professor Francesco Solitario, Professore di Estetica e di Filosofia dell’arte contemporanea presso l’Università di Siena/ Arezzo.