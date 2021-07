Incidente stradale questa notte. Muore 22enne

La scorsa notte, alla 1.16 sull’autostrada A8, Varese Milano, nel tratto fra Legnano e lo svincolo con la A9, in un terribile incidente fra la Panda di cui era alla guida e una Smart, ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. A bordo della Smart c’erano 2 ragazze di 21 e 22 anni, che sono rimaste ferite.

Sul posto il 112 ha inviato 3 ambulanze della croce Rossa di Legnano e un’auto medica dell’AAT di Varese. Nonostante i soccorsi per il giovane i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le due ragazze sono state portate, in codice verde, al pronto soccorso di Legnano.

Sul posto c’erano anche il vigili del Fuoco del comando di via Messina e la Polstrada del dipartimento di Novate (MI-BS), che si è occupata dei rilievi dell’incidente.