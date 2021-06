Si rompe le gambe saltando di notte sul tappeto elastico

Intorno alle 2 della scorsa notte, 9 ragazzi sono entrati di nascosto in un impianto sportivo di via Valvassori Peroni a Lambrate. L’impianto non è funzionante ed era chiuso. Durante la bravata i ragazzi si sono messi a saltare insieme su un tappeto elastico. Non è stata una buona idea.

Uno di loro, un ragazzo di 19 anni, si è fatto male. Pare abbia subìto gli effetti di un controbalzo e, ricadendo sul tappeto elastico si è rotto entrambe le tibie ed entrambi i peroni. Gli amici non lo hanno però abbandonato e hanno chiamato il 112, che ha inviato una ambulanza e un automedica.

La polizia li ha trovati tutti lì insieme all’amico ferito. I vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, insieme alle volanti della questura, sono entrati nella struttura privata permettendo così all’ambulanza di soccorre il giovane ferito. Il ragazzo è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Niguarda in codice giallo. Ne avrà per diversi mesi.

