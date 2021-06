Abbiategrasso. Picchia carabinieri e finisce in carcere

Picchia carabinieri a marzo e il giudice lo condanna ora al carcere, in via definitiva. Ieri i Carabinieri hanno arrestato un uomo dell’Ecuador, residente ad Abbiategrasso.

Lo hanno rintracciato dopo che qualche settimana fa era stato condannato in via definitiva a 11 mesi di reclusione per resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni nei confronti di due carabinieri.

I fatti risalgono allo scorso marzo. Durante un intervento i due militari erano stati feriti dall’uomo che aveva fatto resistenza ad un controllo e avevano dovuto ricorrere alle cure dei sanitari al pronto soccorso.

Ieri i carabinieri hanno dato esecuzione alla sentenza di condanna e hanno portato l’uomo in carcere.