In ballo c’è La Goccia. Il Comitato Milano Bovisa contro l’amministrazione comunale di Milano

ll Comitato La Goccia di Milano – Bovisa fa ricorso contro l’accordo sul parco. Parte un crowdfunding online per pagarlo. “Vi chiediamo di sostenere il nostro Comitato firmando il ricorso contro l’Accordo di Programma tra Comune di Milano e Politecnico che riguarda il futuro dell’area della Goccia”. Su GoFundMe è partita una raccolta fondi per pagare le spese legali del ricorso mosso dal Comitato La Goccia in difesa del parco milanese.

“L’Accordo tra Comune e Politecnico risulta fumoso e non offre nessuna garanzia che venga realizzato quanto preannunciato al suo interno, in particolare la conservazione del verde rimasto, dopo i continui disboscamenti. Anzi è costruito in modo da lasciare mano libera a ogni tipo di intervento futuro. Gli alberi sono in pericolo oggi più che mai”. E’ quanto dsi legge sul sito internet del comitato

“Il Comitato si sta impegnando ancora una volta con un ricorso già firmato da 140 abitanti del quartiere per difendere il bosco e per chiedere che i cittadini possono partecipare alle decisioni sul suo destino. Purtroppo i ricorsi costano”. Scrivono ancora sulla piattaforma per le raccolte fondi.

Per pagare la parcella del legale che se ne occuperà, l’Avvocato Gualandi di Bologna, servono duemila euro e, grazie a più di seicento condivisioni, la raccolta si sta avvicinando al traguardo. Chi vuole aderire può raggiungerla al link https://it.gf.me/v/c/gfm/salviamo-gli-alberi-della-goccia-di-milanobovisa