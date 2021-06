Catturato e incarcerato spacciatore albanese, ad Abbiategrasso

Sabato 26 giugno i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno arrestato un 42enne albanese senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio. Si tratta di un pregiudicato che aveva come raggio di azione la zona della case Aler di via Cervi, ad Abbiategrasso.

L’ordinanza di custodia cautelare arriva dalla procura di Pavia. I procuratori hanno riconosciuto la qaulità e la precisione delle indagini condotte dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Abbiategrasso che hanno effettuato una serie di accertamenti sull’albanese, che era stato inoltre sorpreso, lo scorso autunno, in flagranza.

L’uomo è ovviamente accusato di spaccio di sostane stupefacenti, ma anche di estorsione e di rapina. Ad un cliente che non aveva pagato le dosi aveva infatti portato via, con violenza e quindi rapinandolo, l’automobile.