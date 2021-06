Cavalieri della Repubblica. 3 onorificenze a Rho

Milano. Nella mattinata di sabato 26 giugno presso la Sala Verdi del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, in via conservatorio 12, si è tenuta la Cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica. Alla Cerimonia sono stati insigniti dell’Onorificenza tre cittadini rhodensi, il dottor Vincenzo Maerna, il signor Mario Pesare e il professor Fabrizio Ernesto Pregliasco.

I riconoscimenti erano tutti legati al periodo di emergenza sanitaria, il dottor Maerna per il prezioso lavoro durante la pandemia come medico di famiglia, il professor Pregliasco come presidente ANPAS a nome di tutte le volontarie e i volontari, il signor Pesare per l’impegno nel volontariato. In rappresentanza del Comune di Rho era presente, con la fascia, l’assessore Maria Rita Vergani, in rappresentanza del Consiglio regionale della Lombardia, con la fascia, il vice presidente Carlo Borghetti, un altro illustre cittadino rhodense.

La Cerimonia è stata aperta dai ragazzi del Conservatorio che hanno suonato l’inno di Mameli, l’inno d’Europa e l’Estate di Vivaldi. Dopo è stato il momento della consegna delle onorificenze, queste le parole dell’assessore Maria Rita Vergani “Aver ricevuto l’onorificenza oggi ha suggellato l’importanza del lavoro fatto tutto insieme, ciascuno per la propria parte, per combattere l’epidemia, in una gara di solidarietà che ci ha fatto credere ancora nella comunità milanese nel senso più ampio. Poi noi, come comunità rhodense, non possiamo che essere orgogliosi dei nostri 3 neo Cavalieri della Repubblica affinché siano di stimolo ed esempio soprattutto per i nostri giovani, nel mettersi al servizio del bene comune.”