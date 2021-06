Trovato morto in acqua. Vermezzo con Zelo

L’allarme al 118 è scattato alle 5 del mattino di sabato 26 giugno 2021. I sanitari sono accorsi lungo l’alzaia del Naviglio per un uomo in acqua, a Vermezzo con Zelo.

L’agenzia di soccorso regionale AREU ha classificato il caso come sommersione. Non si sa quindi di che natura sia la caduta in acqua della vittima, un uomo di 50 anni. Certa è invece la tragedia che si è consumata.

Sul posto i sanitari dell’Azzurra soccorso, l’automedica e i carabinieri di Abbiategrasso. Per il malcapitato però non c’è stato nulla da fare. È stato dichiarato il decesso senza che fosse bisogno il trasporto in ospedale.