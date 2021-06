Il Partito della Rifondazione Comunista vuole tornare in Consiglio per dar voce ai conflitti del territorio

Rho. “Sicuramente noi del Partito della Rifondazione Comunista del circolo di Rho insieme a La Sinistra Rho proporremmo un programma elettorale condiviso e un candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del comune di Rho, che sappia portare avanti le nostre lotte.” Queste le parole di Mario Pittella, attivista del Partito della Rifondazione Comunista, perché “Una sinistra forte dentro e fuori le istituzioni è il nostro auspicio e come Partito della Rifondazione Comunista andremo in questa direzione.”

“Già alla passata tornata elettorale cittadina, con la scelta di presentarci in alternativa tanto al centrodestra tanto al centrosinistra, abbiamo voluto offrire una visione alternativa di vivere la nostra città. Una visione di città più attenta al bene comune, più solidale e che non rincorra i grandi eventi di turno, vedi Fiera, Expo e ora MIND, che non solo non hanno portato un solo posto di lavoro, ma che hanno contribuito a desertificare le nostre strade, i nostri quartieri e le nostre periferie, provocando un’emorragia in termini di negozi e attività produttive e di conseguenza aumentando enormemente le disparità sociali.”

Negli ultimi anni hanno lavorato attivamente, pure se assenti dal consiglio comunale, nel cercare di costruire una rete sociale e politica di alternativa in linea con i principi con cui ci erano presentati “Abbiamo condiviso e contribuito a mettere in campo, iniziative unitarie con buona parte delle realtà politiche, sociali, associative e sindacali del nostro territorio con cui abbiamo comunanza di vedute e tuttora siamo impegnati in progetti che vanno oltre il semplice ‘passaggio’ elettorale.”

“Con questo spirito, abbiamo aperto un’interlocuzione con i firmatari dell’ Appello per la costruzione di una lista di sinistra per le prossime elezioni amministrative e insieme abbiamo convenuto sulla necessità di un percorso comune per la costruzione di un programma unitario e con un unico candidato sindaco, in assoluta discontinuità con le politiche sia del centro sinistra sia del centro destra e portare la nostre rivendicazioni nel prossimo Consiglio Comunale.”