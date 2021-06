La donna annegata a Vermezzo è di Cesano Boscone

Sono stati alcuni ragazzi a dare l’allarme all’ATA soccorso. Gli stessi stavano compiendo un giro in bici sull’alzaia del Naviglio, attorno alle 5 del mattino di sabato 26 giugno 2021 a Vermezzo con Zelo, quando si sono accorti di un corpo che galleggiava in acqua.

I vigili del fuoco in azione

Il cadavere aveva il viso in acqua, appariva di schiena, indossava ancora le scarpe e il marsupio a tracolla con dentro tutti i documenti. La permanenza in acqua, i vestiti casual (maglietta e pantaloni) e il modo in cui è stato rinvenuto il corpo (il volto non era visibile), ha fatto erroneamente pensare in un primo momento che si trattasse di un uomo.

Si tratta invece di P.A., 50 anni residente a Cesano Boscone e le cause della morte devono essere accertate, tanto che il corpo sarà sottoposto ad autopsia.

A intervenire in tempi celeri sono stati i soccorritori dell’ATA unitamente all’automedica di Magenta, ai sommozzatori, ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Abbiategrasso, Rosate e Binasco.

Il cadavere è stato recuperato dai soccorritori ATA e vigili del fuoco a Vermezzo con Zelo, in località Cascina Rosa. È stato poi trascinato fino a Gaggiano dov’è stato recuperato e ricomposto.

La tragedia attende una spiegazione.