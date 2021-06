Giorgio Uccellini. Pensiero controtendenza: “Il lavoro c’è e anche i lavoratori”

Rho. Il turismo in Italia è da sempre il fiore all’occhiello del nostro Bel Paese, generando direttamente il 5% del PIL nazionale e oltre il 13% di indotto correlato, questi i numeri che speriamo tornino a essere reali dopo il periodo difficile dell’emergenza sanitaria ancora in atto, ma con meno restrizioni. Per occuparsi di turismo e accoglienza ci vogliono strutture preparate e personale di qualità, ma a quanto si legge e si ascolta in giro, più nessuno è disponibile a lavorare nel comparto alberghiero ricettivo.

Nel momento in cui tutti dovrebbero essere pronti, in pochi continuano a lavorare con criterio e intelligenza, tra questi il Direttore Prodotto e HR della Cumlabor SRL, società integrata per le imprese che fornisce personale alberghiero a tutti i più grandi marchi del settore turistico, il dottor Giorgio Uccellini, uno dei primi recrutiner in Italia “Io mi sento di andare contro corrente a questa tendenza al dire manca personale, il personale alberghiero c’è, e ragazzi che hanno voglia di lavorare ci sono ancora, bisogna capire come hanno lavorato queste società che dicono che non esiste personale alberghiero.”

Oltre tremila dipendenti che vengono aggiornati costantemente attraverso le loro Academy, di cucina, di sala, di servizio alle camere e di accoglienza “Noi il nostro personale lo curiamo e lo coccoliamo da anni, formandolo costantemente per aumentare la qualità del servizio. Cosa che probabilmente altre aziende non fanno, e che considerano il personale alberghiero un passaggio nelle loro strutture.”

“Molte società in questo periodo di Covid hanno aspettato- prosegue il dottor Giorgio Uccellini- cosa che noi non abbiamo fatto, anzi abbiamo approfittato di questo momento per aumentare i colloqui conoscitivi e formare le persone che oggi lavorano per noi, per essere pronti e servire i nostri clienti.” L’estate è cominciata e l’attesa è finita “E’ arrivato il nostro momento, buon lavoro.”