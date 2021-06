Carillon di campane ad Asmonte oggi alle 15

Ossona in festa per i 50 anni di sacerdozio di Don Angelo Oldani ospita la federazione campanari Ambrosiani con un carillon di campane. Oggi alle 15 ad Asmonte, di fronte alla chiesetta longobarda di Santa Elisabetta, in piazza dell’Annunciazione, sarà presente un carro che monta un carillon di campane da 13 elementi che suoneranno un concerto in onore del sacerdote, prima della Messa del sabato, alle 16. Dopo la Messa dalle 17 fin verso le 18, sarà il momento degli auguri al parroco ossonese e si potranno ancora ascoltare i campanari della Federazione Campanari Ambrosiani e festeggiare il parroco.

Festa anche domani alle 11 del mattino, a San Cristoforo

Nel contempo per domenica 27 giugno alle 11 le campane di San Cristoforo saranno suonate dai campanari. E’ il momento della grande festa che la comunità cristiana di Ossona ha preparato per il parroco che ha passato in paese 35 dei suoi 50 anni di sacerdozio.