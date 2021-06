Campanari e campane. I concerti manuali, a corde, a Ossona ( video)

Ossona in festa per i 50 anni di sacerdozio di Don Angelo Oldani ospita la federazione campanari Ambrosiani. Oggi il concerto inaugurale delle campane della Chiesa parrocchiale di San Cristofaro, che per la prima volta sono state suonate con le corde. il nuovo impianto delle campane infatti ora è doppio, possono essere suonate sia elettronicamente, sia manualmente.

Ossona é in festa. Ricoperta dalle sandaline biancorosse, i colori del paese, di Milano, ma anche di Cristo Re. L’occasione è l’anniversario del sacerdozio di don Angelo Oldani che oggi festeggia il 50esimo. Alcuni ossonesi hanno preparato per don Angelo un altro regalo, davvero unico. Da oggi le campane delle chiese di Ossona avrà un gruppo di campanari. Non sarà più un bottone a regolare la chiamata dei fedeli alle Messe, ma le campane saranno manovrate direttamente dalle corde. Ad ogni Messa il concerto sarà un vero concerto, con musicisti che lo offrono a Dio e ai loro compaesani.

Le foto dei campanari nel campanile di Ossona

Questa mattina i campanari erano nel campanile a manovrare le corde per il concerto inaugurale trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook della parrocchia di Ossona. Dall’esterno l’effetto era quello nel video qui in basso. Una musica dolce, una preghiera che sale al cielo attraverso il suono melodioso. Non solo: il suono naturale delle campane ha il profumo di casa, di serenità, fa sentire al sicuro. altre volte invece le campane avvisano richiamano, trasmetto messaggio di gioia o di dolore.

C’è chi dice che disturbano. Io sono del parere opposto. Le campane scandiscono il tempo, fanno parte dei suoni delle vita. Quando, il sabato santo sono silenziose, lasciano il nostro mondo come sospeso, quasi che il tempo non ne volesse sapere di trascorre insieme a noi. Come se non ci fosse.