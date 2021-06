La città di Rho inaugura un Memoriale a ricordo delle vittime del Covid

Rho. Memoriale per le vittime del Covid. Sabato 26 giugno alle ore 10:00 in corso Europa a Rho, presso il Parco Giovanni Pesce, l’amministrazione comunale inaugura un Memoriale dell’artista di fama internazionale Grazia Varisco. Al taglio del nastro interverranno il sindaco di Rho Pietro Romano, la presidente del Consiglio Comunale Marisa Sinigaglia, il Presidente della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente on. Emanuele Fiano, il Vicepresidente della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente Cesare Cerea e l’artista Grazia Varisco.

Queste le dichiarazioni del sindaco Pietro Romano rilasciate nel mese di gennaio

“Ritengo doveroso ricordare i tanti nostri concittadini che hanno perso la vita a causa del Covid. Sono particolarmente onorato che la scelta sia andata su Grazia Varisco, un’artista di chiara fama internazionale, che con la sua arte ci proietta verso il futuro.”

” La crisi epidemiologica di Covid-19 ha purtroppo colpito duramente anche Rho causando molti decessi tra la popolazione residente e gli operatori sanitari e ha suscitato un forte dolore nell’opinione pubblica, tanto che il Consiglio comunale, su proposta della Commissione consiliare Affari Istituzionali, si è espresso all’unanimità per ricordare con un monumento il senso di sgomento e la profonda tristezza per queste perdite inaspettate, nonché per ricordare lo straordinario impegno degli operatori sanitari presso gli Ospedali e le strutture medico-sanitarie, pubbliche e private, della comunità di Rho.”

Vittime del Covid. Il 2 luglio un altro appuntamento per ricordarle

Oltre all’inaugurazione del Memoriale Venerdì 2 luglio alle ore 20:45 sarà organizzata la Commemorazione in musica al Santuario della Madonna Addolorata di Rho tenuta dall’Orchestra “Giulio Rusconi”, il Coro Schola Cantorum del Santuario di Rho, la soprano Olga Angelillo, la contralto Marta Fumagalli, il basso Alberto Milesi e dal direttore Achille Nava.