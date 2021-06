Rapaci e didattica per grandi e bambini. Corbetta

Un incontro, quello di venerdì 25 giugno 2021 al parco comunale di Villa Ferrario a Corbetta, davvero speciale. Dopo l’introduzione di Poiane di Harris nell’edificio comunale e al cimitero per eliminare in maniera naturale i volatili “nocivi”, l’amministrazione comunale di Corbetta ha offerto una dimostrazione di falconeria per grandi e piccini.

Camilla e la poiana Sam

Barbagianni, Poiane di Harris e molto altro ancora per far vedere come i rapaci, utilizzando il loro udito,riescano a cacciare. “In primis mostriamo il rispetto che si deve tenere per la natura e per gli animali; quest’ultimi devono essere infatti rispettati per quel che sono e non per quello che l’uomo vorrebbe che fossero – ha spiegato Camilla Parola della ‘Falconeria e guferia Giuseppe Crea’ – oggi faremo una dimostrazione di volo e attività didattica”.

I rapaci di Montalto Pavese rimarranno a Corbetta ancora un po’. Nel frattempo abbiamo imparato a conoscerli meglio.