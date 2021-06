E’ prossima all’apertura l’area verde di piazza 1°Maggio. Corbetta

E dopo la riapertura del parco comunale di villa Ferrario è pronto ad essere aperto anche il parchetto che si affaccia su piazza 1°Maggio e che costeggia il fontanile Madonna.

L’Amministrazione Ballarini non solo è intervenuta consolidando gli argini del corso d’acqua naturale, ripulendolo e bonificandolo dai tanti rifiuti accumulati nel tempo. Ha pensato di trasformare la striscia di terra che costeggiava la parte destra del fontanile, che confina con un abitato (privato), in una zona verde recintata, protetta e pensata per chi vuole fare una sosta o godersi il fresco che proviene dall’acqua del fontanile.

Dove un tempo c’erano erba e arbusti spontanei, il terreno è stato spianato, piantumato e seminato ad erba. Sono state installate anche delle panchine e l’area verde è stata recintata. Un cancello la chiuderà in orari prestabiliti. L’accesso è stato asfaltato e munito di paletti a protezione dei pedoni in transito.

La riqualificazione del fontanile Madonna, compresa la realizzazione dell’area verde in questione, è costata 162mila e 300 euro.