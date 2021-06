Arrestato con il peperoncino, l’ubriaco in stazione e al parco

Un brasiliano di 34 anni, nullafacente e pregiudicato, la sera del21 giugno , completamente ubriaco o sotto l’effetto di altre sostanze, ha dato molto da fare ai carabinieri di Garbagnate e Senago, che hanno dovuto usare lo spray al peperoncino.

Inizialmente l’uomo era in stazione e importunava i passeggeri, poi si è allontanato e si è recato nel vicino parco delle Garbine, dove ha iniziato a infastidire la gente che si trovava vicino al chiosco. Alla fine il gestore del chiosco ha tentato di allontanarlo, ma il brasiliano lo ha aggredito. E’ stato immediatamente chiamato il 112 che ha inviato sul posto , oltre ad una ambulanza, anche le pattuglie dei carabinieri di Senago e di Garbagnate. Qui è iniziata un’altra storia perchè il brasiliano, alla vista dei carabinieri, ha cominciato a dar in escandescenze.

Prima li ha minacciati, poi non voleva dar le sue generalità, poi ha preso in mano una bottiglia di vetro e continuava a minacciarli. Alla fine i carabinieri, visto che la situazione rischiava di diventare pericolosa, hanno deciso di risolverla velocemente. Hanno quindi usato lo spray al peperoncino in dotazione, messo il brasiliano fuori combattimento per qualche minuto, e lo hanno arrestato. Il proprietario del chiosco, l’unico ferito, dopo la medicazione sul posto ha deciso di non andare farsi trasportare in ospedale.