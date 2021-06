Aggressione nella notte. Un 16enne in ospedale. Arluno

Il fatto è successo qualche minuto prima dell’1 di notte di mercoledì 23 giugno 2021 ad Arluno, in via Eugenio Villoresi 25. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha classificato l’intervento come un’aggressione e ad essere trasferito all’ospedale di Magenta è stato un 16enne.

Il tutto si è consumato nella zona del parco giochi che dà poi sul piccolo parcheggio e sulla strada. Sono intervenuti anche i Carabinieri e i soccorritori volontari di Arluno. Le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire completamente.