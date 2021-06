Tuttodolce Magenta: un mondo di golosità dalla cerimonia al party, per la dolcezza di ogni giorno

Quando si varca la porta di “Tuttodolce Magenta”, sito in Corso Europa 90 (ex Statale 11 Milano – Novara, tel 02.97290983), sembra di entrare nel magico mondo di Willy Wonka. L’impatto è forte e colorato e qui non si trova solo cioccolato. Ad accogliere il cliente è un albero di dolciumi, che lascia il posto al classico carretto delle caramelle ma anche a giocattoli ripieni di dolci sorprese, bottiglie di spumanti (anche analcolici per bambini),

palloncini colorati e scritte in polistirolo dai colori glitterati. Il valore aggiunto di questo negozio sta nella conduzione famigliare, nell’esperienza e competenza, ma soprattutto nella vastità degli articoli trattati che permette di trovare tutto in loco senza doversi spostare a cercare l’occorrente qua e là.

Cerimonie

Dai confetti tradizionali o colorati ai sacchetti e bomboniere, dai soggetti simpatici ai più classici o in argento, dai materiali naturali come stoffe o carta a quelli più sofisticati. Battesimi, compleanni, Comunioni e Cresime, lauree o matrimoni e addirittura pensioni e anniversari di nozze. Ce n’è per ogni occasione, con la possibilità di confezionare da sé o di affidarsi alle mani esperte delle addette. In entrambi i casi si può personalizzare ogni cosa oppure scegliere direttamente tra le tante proposte fornite.

Spumanti e bevande, segna posto, bigliettini d’auguri e partecipazioni, carta da regalo, sculture o cornici in polistirolo, bandierine e palloncini (anche ad elio), piatti, bicchieri, tovaglioli (tutto monouso): ogni cosa a tema e con essi candeline e ogni altro arredo e accessorio per le feste.

Torte, pasticcini, gadgets

Le idee che si trovano girando il negozio vanno bene sia per le cerimonie in una bella location sia per le feste in casa. E la torta o i pasticcini? Da “Tutto dolce” Magenta si trovano torte surgelate ma soprattutto si trova tutto l’occorrente per realizzare torte e pasticcini o biscotti, persino i busti di bambole tipo Barbie per i dolci-scultura.

C’è infatti un reparto dedicato al cake-design. Dagli strumenti ai vassoi dunque, dagli aromi alla pasta di zucchero, decori per torte e ai budini. Tutto anche per l’ora del thè, con infusi e tisane particolari, magari come regalo all’amica amante di questi generi.

Non mancano poi scatole di cioccolatini e caramelle che possono altresì essere donate al festeggiato.

Feste “monoporzione”

Una vasta scelta di torte di caramella (gommose o altro) sono poi l’ideale per un compleanno dei bambini o una festicciola sul luogo di lavoro: se ne trovano della squadra del cuore, di coloratissime oppure specifiche per lui e per lei. Basta solo aprirle e il gioco è fatto! Ognuno prende il suo dolce senza sporcare o senza bisogno di posate. Anche per il discorso cerimonie si trovano confetti monoporzione, visto la recente pandemia. Sono molto utilizzati.

Lo stesso vale per i dolci monoporzione ideali da portare a scuola o per non sporcare casa nell’ipotesi di più bambini che festeggiano da un amichetto. Ci sono addirittura i piccoli giochi (esempio dinosauri o macchinine o bamboline) confezionati singolarmente che includono anche i dolci e che offrono divertimento e dolcezza nel rispetto delle attuali esigenze dovute alla situazione sanitaria.

…molto di più!

I particolari qui fanno davvero la differenza e allora, per le cerimonie di ogni genere, si possono avere su prenotazione piccole composizioni personalizzate con fiori da appuntare sulla giacca, nell’acconciatura o sul braccio. E ancora, cappellini da laurea, borracce e complementi da buffet (come ad esempio l’albero della vita) per renderlo ancor più particolare.

Contatti

“Tutto dolce” di Giordano Gadda, Maria Rosa Brignoli e Chiara Gadda si trova a Magenta, in Corso Europa 90, ed è visibile dalla ex statale 11. Telefono 02.97290983 oppure 333.6515008. Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15-19 (il sabato orario prolungato fino alle 19.30). Domenica chiuso ad eccezione del periodo natalizio e pasquale. Altri contatti: magenta@tuttodolce.eu e pagina facebook Tuttodolce Magenta.