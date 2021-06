Melegnano. Niente di particolare. E’ tutta droga

La squadra mobile di Milano ieri pomeriggio ha intercettato e poi arrestato 2 spacciatori, sequestrando quasi 2 Kg di hashish e 500 grammi di marijuana e più di 11 mila euro.

Sono attività che la squadra mobile svolge di routine. La caccia agli spacciatori, e soprattutto alla droga, per sequestrarla, non si fermano mai. “Niente di particolare, è tutta droga” sembrano dire dalla questura comunicando le notizie. Niente di eclatante, solo qualche vita salvata, qualche delinquente pronto a far del male al prossimo in meno per strada. Cose di tutti i giorni.

Nella rete

Ieri pomeriggio, nella rete dei poliziotti sono finiti 2 italiani di 28 e 29 anni, accusati di detenzione e

spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Milano, hanno individuato prima il 28enne, un assiduo frequentatore di un bar di via Felice Casati, come persona dedita allo

spaccio di hashish. Sono iniziati i pedinamenti, che hanno portato i poliziotti a casa dell’uomo, a Melegnano. Qui gli agenti hanno visto giungere a bordo di un’autovettura un giovane che, dopo essere entrato nell’abitazione del 28enne, ne è uscito poco dopo. I poliziotti lo hanno seguito. fino a casa sua.

I controlli

Poi sono scattati i controllo. Avevano ragione i poliziotti che durante le perquisizioni personali e delle due abitazioni hanno trotato, e sequestrato 1,07 Kg di hashish e 17 grammi di marijuana dal 28enne e 710 grammi di hashish e 443 grammi di marijuana. oltre a 11.205 euro a casa del 29enne. Ambedue sono stati arrestati e, essendo a Melegnano, i poliziotti hanno avvisato degli arresti il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lodi, che ha disposto l’udienza direttissima per questa mattina.