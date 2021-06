Arese. Uccide la moglie a coltellate e si nasconde in bagno

Ieri alle 07.50, ad Arese (MI), i Carabinieri della Compagnia di Rho sono intervenuti in un appartamento di un condominio di via Gran Paradiso 3. Dopo un litigio, un operaio messicano di 41 anni aveva ucciso a coltellate la moglie, anche lei messicana, di 48 anni. L’uomo ha anche tentato di strangolare il figlio 18enne.

Poi si è chiuso in bagno dove lo hanno trovato i carabinieri. Aveva alcune ferite da taglio superficiali agli avanbracci e due ferite da punta e taglio sotto il costato nella parte destra del torace. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Milano dei Carabinieri con il compito di raccogliere le prove utili alle indagini. Questa mattina si sono conclusi i rilievi per stabilire le cause dell’ennesimo femminicidio.

Ieri sera quindi, dopo che era stato dimesso dall’ospedale con un prognosi di 10 giorni, i carabinieri hanno perfezionato l’arresto di Jaime Moises Rodriguez Diaz accusandolo, per averlo colto in flagranza, di omicidio della moglie e di tentato omicidio del figlio. Durante le indagini preliminari è emerso che l’uomo litigava spesso con la vittima, Silvia Susana Villegas Guzman e aveva dei comportamenti dispotici e autoritari. Aveva anche già manifestato, in passato, dei forti rancori contro il figlio 18enne. In nottata, il Rodriguez Diaz è stato trasportato nel carcere di San Vittore, dove attenderà i processo.