Coccole e cure per la toeletta dei nostri cagnolini. Opera Prima Style di Angela Ferrari, Corbetta

Opera Prima Style non garantisce solo la professionalità di Angela Ferrari, che vanta un’esperienza iniziata nel 1997, e ancor prima, con l’allevamento degli yorkshire terrier e poi dei chihuahua. Se la differenza la fa proprio la signora Angela, che è in grado di trattare nel modo più opportuno e specifico i cani da compagnia (soprattutto di piccola e media taglia), il valore aggiunto è dato dal tatto e dall’umanità con i quali le bestiole vengono da lei trattate.

Massima attenzione

“Il cane, soprattutto se viene da me per le prime volte, non può essere manipolato come un oggetto e messo subito nella vasca per essere lavato o sulla pedana per essere toelettato. Il cane si deve sentire sicuro e a suo agio – spiega Angela Ferrari – Per un appuntamento prendo almeno due ore, così da seguire il cane, coccolarlo, rassicurarlo, capire il suo carattere e trattarlo in maniera conseguente”.

Angela Ferrari

Dal 4 maggio 2021 Opera Prima Style è aperto in via Villoresi 33/B a Corbetta (MI). Si riceve su appuntamento al 340.7996839 oppure direttamente alla pagina facebook dell’attività. Non si presta servizio a domicilio. La toelettatura è estesa ai gatti accompagnati da padrone. No invece alla toilettatura di conigli da compagnia. Per chi non ha la possibilità di muoversi, si presta il servizio “presa e consegna” del cane.

Toeletta e molto di più

Nel prossimo futuro l’idea è quella di introdurre una SPA con trattamenti di ozonoterapia e trattamenti sanitari (quest’ultimi solo previa prescrizione del veterinario).

Al momento invece si parla di toelettatura standard (con un costo indicativo dai 40 ai 50 euro), di trattamenti personalizzati, di stripping per cani a pelo duro, trimming di mantenimento, tosatura specializzata nei tagli a forbice (ma anche con la tradizionale tosatrice). Si aggiungono intensificatori di colore a base di henné, taglio unghie, controllo orecchie (no medicinale) con prodotti a base di olio di lavanda e di elicrisio dalle proprietà disinfettanti e antibatteriche.

C’è poi lo spazzolino a ultrasuoni per il mantenimento dell’igiene orale. Si effettuano infine trattamenti curativi su prescrizione veterinaria (come ad esempio quelli riferiti a problemi della cute).

Prodotti cosmetici naturali

I cani vengono trattati con prodotti cosmetici naturali, non testati su animali, che non contengono parabeni. Alcuni sono a base di ozono per una purificazione delicata della pelle e dei peli che risultano più docili al pettine.

I prodotti possono essere anche acquistati per il trattamento continuativo a casa propria. Si tratta di prodotti equivalenti a quelli usati in negozio. Molte toelettature sono in mostra sulla pagina facebook di Opera Prima Style.