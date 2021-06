Un parco, quello di Villa Ferrario, da 1 milione di euro. Corbetta

Quello del recupero del parco di Villa Frisiani Olivares Ferrario, a Corbetta, è un progetto ambizioso da ben 1 milione di euro, in gran parte finanziati con fondi comunali. Il parco è stato riaperto dall’Amministrazione comunale Ballarini nella serata di venerdì 18 giugno 2021.

L’isolotto degli innamorati, villa Ferrario di Corbetta

Il bene, nelle sue componenti tutelato dalla sovrintendenza delle Belle Arti, non appare snaturato ma riportato ai suoi antichi splendori, a partire dal laghetto artificiale e dall’isolotto dove un tempo i signori prendevano il thè.

“La grande novità è che il laghetto artificiale, che prende comunque l’acqua dal fontanile Madonna, è nuovamente navigabile – spiega il primo cittadino Marco Ballarini – lo è per mezzo di una barca trasparente con motore elettrico, che permette di osservare i tipi diversi di pesce riportati nello specchio d’acqua. A sua volta questa navigabilità è stata resa possibile da interventi mirati”. È la consigliera comunale di maggioranza Elda Rondena a spiegare poi che già in passato era uso compiere con la braca tre giri attorno alla statua di Nettuno (anch’essa ripulita e ristrutturata) per trovare l’anima gemella o comunque per avere fortuna in amore.

Tanti i bambini e le famiglie presenti all’inaugurazione

Grazie alla consulenza di privati è stato quindi ristabilito l’habitat ittico. Anche il problema idrico è stato risolto perché l’acqua non viene più pescata da un vecchio pozzo di prima falda, ma da un nuovo pozzo di seconda falda che pesca a 29 metri; il costo dell’opera è di 75mila euro, sponsorizzato in gran parte a fondo perduto da Cap Holding; soggetto che tra l’altro ha realizzato il pozzo stesso.

Il taglio del nastro

L’isolotto è stato riportato allo splendore e allo stile di un tempo. “Lo abbiamo voluto chiamare isolotto degli innamorati – prosegue il sindaco – perché daremo la possibilità di celebrare proprio qui i matrimoni e abbiamo già due coppie di futuri sposi che vorrebbero abbracciare l’idea”.

L’ingresso degli ospiti

Non meno importante è il fatto che la grotta, crollata nel 2008 per cause naturali, sia stata rifatta completamente. Sembrava quasi impossibile l’impresa, dato che le volte crollarono e la struttura appariva estremamente compromessa dopo anni di oblio nel mettere in campo opere di consolidamento/intervento mirato.

I nuovi giochi nell’area bimbi

Grazie tuttavia ad un progetto complesso e minuzioso è stata ricostruita in foggia antica ma con l’uso di materiali moderni come il cemento armato, sapientemente rimodellato per apparire il più possibile simili ai materiali originali.

Il nuovo parco giochi

A completare il tutto l’installazione di nuovi giochi nell’area bambini, ivi comprese giostrine per disabili, nuovi cestini con anche porta mozziconi. È stata infine sostituita l’illuminazione pubblica con i led che garantiscono una maggiore resa, una maggiore luminosità, una minore emissione di anidride carbonica. Le aperture dei cancelli sono automatizzate. I vialetti e le aiuole rifatti, così come il verde delle montagnette artificiali, frutto degli scavi dei primi del Novecento per realizzare il laghetto artificiale (per volontà della famiglia Olivares).

La borsetta della Betta

Ben 4mila borsette ecologiche in tessuto con la Betta di Corbetta sono state messe a disposizione per le famiglie e quella di venerdì 18 giugno 2021 è stata l’occasione per distribuirne in quantità (1 comunque a famiglia).