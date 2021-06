Scuola di “Cuori Grandi”: è sede di esami di Stato. Parte il container. Magenta

Lavori in corso per “Cuori Grandi” e per il Togo, nel quale la onlus legata alla missionaria laica magentina Maristella Bigogno opera da anni. Nella mattina di venerdì 18 giugno 2021 è stato caricato il container che verrà spedito zeppo di beni di prima necessità e di completamento delle opere compiute in loco, prime tra tutte il polo scolastico divenuto un’eccellenza per il territorio togolese.

Non è un caso, infatti, che il Ministero dell’Istruzione locale abbia chiesto a Maristella Bigogno la possibilità di far diventare la scuola Cuori Grandi “Francesco Napoli” sede di esami di Stato della quinta elementare, a completamento del percorso di studi primario.

“Per noi si è trattato di un grande riconoscimento e abbiamo subito accettato – ha commentato Francesco Bigogno, presidente di ‘Cuori Grandi’ onlus – Ritengo inoltre sia davvero sorprendente come, in un periodo difficile da diversi aspetti come quello che stiamo vivendo, la gente abbia risposto positivamente alla richiesta di beni da inviare in Togo”. Il container non riuscirà a contenere tutta la generosità dei magentini e del Magentino che hanno donato una quantità enorme di medicinali, reti da materasso, bici, giocattoli per bambini, vestiti, alimentari a lunga conservazione, isolanti e molto altro ancora, fino a contare pannelli solari!

Un successo che mostra come Maristella e “Cuori Grandi” onlus siano stati in grado di creare dal nulla opere e reti di solidarietà in un filo della speranza che lega l’Italia, Magenta, al Togo.

