Scontro auto-moto in via Padre Giuliani. Corbetta

Abbiamo preferito non fotografare il ferito a terra ma riprendere l’incidente da un’angolazione piu “soft”. Lo scontro tra un’auto e uno scooter c’è comunque stato attorno alle 17.45 di venerdì 18 giugno 2021. Ad avere la peggio proprio il 71enne a bordo dello scooter che è rimasto sull’asfalto ferito.

I disagi nel traffico

Sul posto i sanitari dell’Azzurra soccorsi. Nel frattempo a prestare aiuto al malcapitato sono stati i passanti che si sono ingegnati anche a deviare il traffico stradale, da entrambi i sensi di marcia, per preservare il ferito. I disagi alla circolazione sono stati inevitabili. L’impatto è avvenuto in un tratto di strada molto insidioso, in curva e nell’ora di punta del venerdì.