Magenta. Furto all’iper presi 2 georgiani

Magenta. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno comunicato di aver arrestato in flagranza di reato 2 giorgiani che lo scorso 16 giugno erano entrati nel centro commerciale di corso Italia, alla Iper avevano rubato un computer portatile da 1200 euro, strappandone il cavo antitacheggio.

I furti di negozi e nei centri commerciali sono una piaga. Capita spesso che i ladri, fermati dagli addetti alla sicurezza, che devono consegnare i ladri scoperti in flagranza alle forze dell’ordine nel piú breve tempo possibile, siano aggrediti e picchiati dai ladri, che in questo modo trasformano i furti in rapine improprie.

Nel caso specifico i due georgiani sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri.